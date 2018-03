CITTA’ SANT’ANGELO, ALIQUOTE INVIARATE E NUOVE AGEVOLAZIONI

CRONACA. CITTA’ SANT’ANGELO. Seduta di Consiglio Comunale particolarmente soddisfacente per Gabriele Florindi, Sindaco di Città Sant’Angelo e tutta la sua maggioranza, in particolare per l’Assessore alle Finanze Denia Di Giacomo che lo scorso martedì 28 luglio ha annunciato una nuova vittoria della squadra Florindi, Le novità più importanti riguardano gli sgravi su TASI e TARI previsti per tutti coloro che intendono trasferirsi nel territorio angolano, nello specifico: per giovani coppie under 35 e over 60 sgravi del 50 % per due anni su tari e tasi o esenzioni totali nel caso di abitazione in affitto, per trasferimento della propria dimora abituale nel centro storico o nel piccolo borgo di Villa Cipressi, mentre per le aziende, siano esse di nuova costituzione o meno ma esclusivamente green, è previsto lo sgravio del 50% per 3 anni, su TARI e TASI a partire dal loro insediamento nel centro storico angolano o in località Piano di Sacco, oltre che sgarvi fiscali nel caso di assunzione di almeno 1 unità. Sono stati poi confermati gli sgravi fiscali per i cittadini virtuosi che anche quest’anno hanno differenziato conferendo presso l’ecocentro LINDA a Piano di Sacco.