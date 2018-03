FIAMME SU UNA MONTAGNA DELL'AQUILANO, C'E' IL DOLO

L’AQUILA. Un incendio di vaste proporzioni e' scoppiato intorno alle 16 di ieri pomeriggio nella frazione aquilana di San Marco di Preturo. Il rogo, che inizialmente aveva attecchito lungo le sterpaglie del bordo strada, e' stato poi alimentato dal vento salendo sulla montagna coltivata per lo piu' a pini. Sull'origine dolosa non ci sarebbero dubbi: la forestale, infatti, ha trovato quattro inneschi sistemati a diversa distanza lungo la strada della frazione. Sono state anche rilevate delle impronte, forse utili alle indagini. Per spegnere le fiamme, al momento propagatesi su quasi dieci ettari di terreno, oltre ad un canadair che si rifornisce di acqua nel vicino lago di Campotosto (L'Aquila), stanno operando una dozzina di uomini della forestale muniti di due autobotti da mille e diecimila litri, oltre a un 'Blitz' da 400 litri', diverso personale dei vigili del fuoco con un altro 'Blitz' e un'autobotte e sei squadre della Protezione civile. L'incendio, gia' circoscritto, potrebbe essere contenuto nelle prossime ore