ELICOTTERO E SUB CERCANO UN DISPERSO, MA ERA FALSO ALLARME

MARTINSICURO. Sono durate circa due ore, questa mattina, le ricerche di un presunto disperso in mare nel tratto di litorale nord di Martinsicuro. Un elicottero della Polizia di Stato con a bordo personale di soccorso della Croce Rossa ha sorvolato il tratto di mare antistante il litorale mentre una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Teramo ha ispezionato i fondali, ma della persona da cercare non c'è stata traccia. Ad attivare i soccorsi è stata la Capitaneria di porto che aveva ricevuto una segnalazione, molto frammentaria, della possibie presenza in mare di un giovane che aveva trascorso la nottata in spiaggia con alcuni amici. Le ricerce sono state sospese quando si è ritenuta non attendibile la segnalazione.