A FRANCAVILLA IL CONCERTO DI LUCA CARBONI

SPETTACOLO. FRANCAVILLA AL MARE. Entra nel vivo l’estate di Francavilla. Venerdì 31 luglio, infatti, dalle ore 21:30, Luca Carboni in concerto – gratuito – animerà le festività in onore di Sant’Alfonso: il cantautore bolognese si esibirà in Piazza Sant’Alfonso, proponendo canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana; il giorno successivo, sabato 1° agosto, stessa ora e stesso luogo, cabaret con la comicità dell’artista siciliano di fama nazionale Giovanni Cacioppo e, a seguire, grandi fuochi a mare per salutare questa prima parte d’estate. Domenica e lunedì (2 e 3 agosto), al Paese Alto, a partire dalle ore 20:00, tornano le “Notti della Chitarra” in un percorso di suoni e atmosfere magiche che dal Museo Michetti si snoderà fino a Piazza San Franco passando per i vicoli e le ruelle tipiche del quartiere all’interno del quale saranno presenti stand enogastronomici.

Sempre domenica 2 agosto, in Piazza Tirreno, dalle ore 21:30, terza edizione della “Notte della Pizzica” mentre in Piazza San Domenico, a partire dalle ore 19:00, verrà inaugurata la 66° edizione del Premio Michetti. Sabato 1° e domenica 2 agosto, inoltre, in Contrada Santa Maria della Croce, a cura dell’Associazione ‘Verde Blu’, torna l’evento ‘Non solo marocche’ per gustare le tipicità gastronomiche abruzzesi. E ancora domenica 2 agosto, al Parco Villanesi (ore 21:30) Recital di e con Domenico Turchi mentre in Piazza Sant’Alfonso (ore 21:30) serata di gala ‘Emozionarte 2015’ a cura dell’Associazione ‘Step Ballet’. Senza dimenticare, sabato 1° agosto, dalle ore 19:00, in Largo Modesto della Porta, i ‘Percorsi di Sport’ con lezioni gratuite di Zumba.