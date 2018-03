COMUNE CHIETI: DI PAOLO CHIEDE DIRETTA STREAMING PER CONSIGLIO E COMMISSIONI

CHIETI. Attivare un sistema di trasmissione in diretta streaming in rete dell'intera attivita' amministrativa del Comune di Chieti. E' quanto chiede il consigliere comunale Bruno Di Paolo (Giustizia Sociale) il quale ha presentato un ordine del giorno per richiedere la diffusione online non solo dei consigli comunali ma anche delle riunioni delle commissioni consiliari. «L'intento - spiega - e' quello di fornire ai cittadini la possibilita' di esercitare concretamente il proprio diritto di fungere da controllori di coloro ai quali hanno affidato l'amministrazione della propria citta'. Sara' anche un modo per ottenere un maggiore coinvolgimento verso la politica locale, da cui purtroppo la gente si sente sempre piu' distante. La diretta - secondo Di Paolo - darebbe la possibilita' di partecipare anche a chi non puo' fisicamente essere in aula per ragioni di lavoro o per gli impedimenti piu' vari e Chieti e' in ritardo in questo senso».