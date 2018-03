GDF: CAMBIO AL VERTICE A NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA PESCARA

PESCARA. Oggi il Tenente Colonnello Roberto Di Mascio lascia il comando del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara per raggiungere la sede di Isernia, dove assumera' l'incarico di Comandante provinciale. Nei quattro anni trascorsi a Pescara l'ufficiale si e' distinto per aver condotto importanti indagini a contrasto dell'evasione fiscale, dei reati fallimentari e a tutela degli interessi pubblici. In occasione di una breve cerimonia di saluto presso il Nucleo di Polizia Tributaria, il Comandante provinciale - Colonnello Francesco Mora - ha espresso al Tenente Colonnello Di Mascio un vivo ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il nuovo incarico. In attesa dell'arrivo del nuovo comandante - Tenente Colonnello Michele Iadarola, proveniente dal Comando Generale del Corpo - il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara sara' retto dal Tenente Colonnello Silvano Melasecca, attuale comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica dello stesso reparto pescarese.