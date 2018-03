SENEGALESE 19ENNE TROVATO MORTO IN CASA A PESCARA, FORSE MALORE

PESCARA. Un giovane senegalese di 19 anni e' stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione di via Punta Penna, a Pescara. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo e' morto verosimilmente per cause maturali. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Il 19enne, che era solo in casa, era giunto da poco in Italia e aveva seri problemi di salute. A lanciare l'allarme e' stato un amico, che divideva con lui l'appartamento. Il coinquilino stava aspettando il giovane nei pressi della stazione di Pescara e non vedendolo arrivare ha provato a chiamarlo al cellulare senza ricevere risposta. Si e' quindi insospettito ed e' tornato a casa, dove ha fatto la tragica scoperta. Sul posto 118, squadra mobile, diretta da Pierfrancesco Muriana, volante e scientifica.