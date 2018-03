CHIETI, A LADISA SPA IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CRONACA. CHIETI. Ladisa Spa si è aggiudicato il servizio di refezione scolastica delle scuole di Chieti. L'azienda si occuperà dei pasti di oltre 1700 tra alunni e docenti delle 26 scuole chietine (infanzia, primaria e secondaria) a partire dal mese di settembre 2015 fino al febbraio del 2019 con possibilità di proroga di un altro anno, febbraio 2020.

Come accade in altre realtà italiane in cui opera, Ladisa realizzerà gli "Open day", giornate dedicate alle visite dei proprio impianti produttivi da parte di genitori, docenti e alunni. Un modo di partecipazione attiva degli attori del servizio rendendoli consapevoli della realtà aziendale e della sua produzione.