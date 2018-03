MONTESILVANO. IN ARRIVO 150 MILA EURO PER IL COMPLESSO TRISI

MONTESILVANO. Montesilvano è stata ammessa al progetto “1000 cantieri per lo sport – 500 impianti sportivi di base”. Nei giorni scorsi, il Comune ha, infatti, ricevuto comunicazione dall’Istituto per il Credito Sportivo, di aver ottenuto un contributo di 150.000 euro. Il fondo verrà investito nel progetto per l’efficientamento energetico del complesso Trisi.

L’iniziativa 500 impianti sportivi di base, nata dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto per il Credito Sportivo, consente ad associazioni e società sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti religiosi, onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, Comuni e Province, di ottenere mutui a tasso zero per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi di base. Tra gli interventi ammissibili, per progetti fino ad 1 milione di euro, sono state individuate delle priorità costituite da interventi su impianti esistenti, totalmente o prevalentemente relativi a lavori di efficientamento energetico, abbattimento di barriere architettoniche, adeguamento e messa a norma e bonifica dell’amianto. Sono stati previsti in totale 500 interventi su tutta Italia, per i quali i beneficiari possono ottenere mutui a tasso zero fino a 150.000,00 euro per una durata, per gli Enti Locali, di 15 anni.