MONTESILVANO. IL SOTTOPASSO DI VIA ALDO MORO AVRÀ UN SISTEMA DI ALLERTA DEGLI ALLAGAMENTI

MONTESILVANO. «Buone notizie nell’ambito dell’annoso problema degli allagamenti che affligge Montesilvano. Verrà installato, infatti, utilizzando delle risorse regionali, un sistema di allerta degli allagamenti dei sottopassi carrabili». Lo annuncia l’assessore alla Protezione Civile, Ottavio De Martinis.

L’installazione sarà possibile attraverso la sottoscrizione di un comodato d’uso gratuito con la Regione Abruzzo. Il sottopasso individuato è quello di via Aldo Moro, angolo corso Umberto.

Il sistema di allerta consiste in una serie sensori di livello che vengono collegati alla segnaletica stradale. In caso di presenza di acqua nel sottopasso viene indicato chiaramente lo stato di impercorribilità della sede stradale, attraverso la dicitura “sottopasso chiuso con semaforo acceso”. «Grazie a questo sistema sarà possibile incrementare la sicurezza dei montesilvanesi, che avranno un sistema di allerta chiaro ed evidente. Speriamo in futuro possano essere dotati di questo sistema anche gli altri due sottopassi della città».