PESCARA, DAL 1° AGOSTO LA GUARDIA ODONTOIATRICA ESTIVA A PESCARA

SALUTE. PESCARA. Sarà attivata per il sedicesimo anno consecutivo la Guardia Odontoiatrica Estiva, dal 01 al 31 Agosto 2015, organizzata dalla sezione provinciale di Andi Pescara. Il Servizio, patrocinato dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Pescara, dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Pescara, sarà garantito da Dentisti volontari iscritti ad Andi Pescara, che si renderanno reperibili presso i propri Studi, secondo turni preventivamente concordati, per garantire le loro prestazioni professionali a tutti coloro che richiederanno interventi di urgenza in ambito Odontoiatrico. L’accesso al Servizio avverrà tramite la Centrale Operativa del 118 di Pescara che provvederà direttamente a fornire all’utente il recapito del Dentista reperibile. Coordinare e Responsabile del Servizio è Antonio Tafuri, Presidente Andi Pescara. Il costo delle prestazioni erogate è quello stabilito dal Consiglio Provinciale Andi di Pescara, che ha appositamente deliberato nella seduta del 21.06.2010, un tariffario che prevede solo due fasce di urgenza.

L’importo che sarà pagato direttamente dal paziente al professionista, sarà più che altro considerato a titolo di rimborso spesa per la prestazione erogata.