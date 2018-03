GDF: CAMBIO GUARDIA COMANDO PROVINCIALE L'AQUILA

L'AQUILA. Il colonnello Flavio Urbani è da oggi ufficialmente il nuovo comandante provinciale dell'Aquila della Guardia di Finanza. Romano, 47 anni, proviene dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, ove ha diretto operazioni di servizio nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e del bilancio nazionale. Urbani ha conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria. Arriva all'Aquila per prendere il posto del colonnello Giovanni Domenico Castrignanò che, dopo cinque anni, lascia L'Aquila per un alto incarico alla direzione investigativa Antimafia a Roma. Sotto la sua gestione sono state portate a termine numerose attività investigative in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-terremoto, per reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia di tutela della spesa pubblica.