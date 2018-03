PENSIONATO TROVATO MORTO IN CASA, ERA DECEDUTO DA ALCUNI GIORNI

PESCARA. Un uomo di 64 anni di Pescara e' stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di via Cesano. La morte, stando ad un primo esame del medico legale, sarebbe dovuta a cause naturali e risalirebbe a quattro o cinque giorni fa. L'uomo, un ex postino in pensione da poco, viveva da solo e soffriva di alcune patologie. Non e' escluso che tra le cause del decesso vi sia anche il grande caldo degli ultimi giorni. Il corpo non presenta segni di violenza e in casa non sono state rilevate tracce di effrazione. Ad avvertire i vigili del fuoco e la polizia municipale sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento. I soccorsi sono entrati nell'abitazione, al sesto piano, da una finestra ed hanno scoperto il cadavere del 64enne. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Non sara' eseguita l'autopsia e si attende la riconsegna della salma alla famiglia.