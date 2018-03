MALORE DURANTE GARA BICI, 58ENNE PUGLIESE MUORE A PESCARA

PESCARA. Un 58enne originario di Manfredonia (Foggia) e residente a San Giovanni Rotondo (Foggia) è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa di un probabile colpo di calore; l'uomo ieri pomeriggio aveva avvertito un malore durante la gara ciclistica '6/o fondo Angelini Group', a Pianella (Pescara). Caduto a terra, il 58enne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Ricoverato in coma in Rianimazione per sospetta ipertermia, è morto nella notte. La salma si trova in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Del caso si sono interessati i Carabinieri della stazione di Pianella e della Compagnia di Pescara.