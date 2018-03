TORNA DALL’AUSTRALIA E SI GETTA DAL 4 PIANO. 73ENNE GRAVISSIMO

SPOLTORE. Ospite dalla sorella a Villa Raspa un 73enne originario di Caramanico ma residente da tempo in Australia a Melbourne questa mattina, intorno alle 08.00 si è gettato dal balcone al 4° piano, riportando gravissime lesioni. L’uomo, che versava da tempo in stato depressivo, era arrivato in Italia da pochi giorni per salutare i parenti. Con lui viaggiava la moglie, presente in casa al momento della tragedia. Dall’arrivo in Italia il disagio avvertito dall’uomo era ulteriormente cresciuto, destando preoccupazione tra i parenti. Al momento si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Pescara. Sono in arrivo dall’Australia i figli, avvertiti dai Carabinieri della Stazione di Spoltore