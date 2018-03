AEROPORTO L'AQUILA; RINNOVATA INTESA TRA XPRESS E INAER AVIATION

L'AQUILA. La Xpress Srl, società di gestione dell'Aeroporto dei Parchi 'Giuliana Tamburro' di Preturo (L'Aquila) ha rinnovato per tre anni, fino al luglio 2018 il contratto con Inaer Aviation Italia SpA. Lo rende noto con un comunicato la stessa Xpress. La Inaer, società leader sul mercato italiano dei servizi di soccorso in elicottero continua ad operare all'interno dell'Aeroporto dei Parchi, scelto come base logistica e di manutenzione per i propri velivoli. Sulla gestione dello scalo aquilano, sul quale il Comune dell'Aquila, in particolare il sindaco, Massimo Cialente, sono impegnati da anni, sono divampate polemiche e inchieste. "Siamo soddisfatti del rinnovo con la società Inaer Aviation Italia SpA, che ha scelto l'aeroporto dei Parchi quale base logistica e di manutenzione per i propri velivoli - spiega l'amministratore della Xpress, Giuseppe Domizio Musarella, -. Noi come società di gestione dell'aeroporto cerchiamo di garantire tutti i servizi necessari a rendere la struttura sempre più efficiente, grazie anche alla professionalità dei nostri operatori".