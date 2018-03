'SPACCATA' DA 10MILA EURO IN CENTRO COMMERCIALE ALL'AQUILA

L'AQUILA. Furto di telefonini e tablet al punto vendita Vodafone L'Aquila Ovest nel centro commerciale Rotilio Center, preso di mira già un anno fa. Servendosi di un tombino un uomo con passamontagna e guanti ha sfondato il vetro blindato ed è entrato nel negozio. Secondo quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza il ladro ha consegnato la refurtiva, valore circa 10 mila euro, a un complice che aspettava su uno scooter. Il primo furto era avvenuto il 26 luglio 2014, con modalità simili. "Questa città ormai è in mano ai delinquenti, io non so più che fare - dichiara amareggiato il titolare dell'esercizio, Luca Graziani - Qui si tratta di professionisti, i carabinieri sono arrivati in un paio di minuti, ma erano già andati via". Tra l'altro, sottolinea, il danno economico che hanno fatto sfondando i vetri è più consistente della merce rubata.(