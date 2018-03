GDF: ALOIA ASSUME COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA L'AQUILA

L'AQUILA. Cambio della guardia al vertice del nucleo di polizia tributaria delle fiamme gialle della provincia dell'Aquila: oggi il tenente colonnello Sergio Aloia ha assunto il comando del Nucleo. L'ufficiale superiore è nato a Merano nel 1972 e proviene da Bari, ove ricopriva la carica di capo Ufficio Operazioni del Nucleo di polizia tributaria. Dopo aver frequentato l'Accademia del Corpo, ha maturato numerose esperienze operative quale comandante di Reparti del Corpo rispettivamente nelle province di Milano, Roma, Pescara e Bari. È laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della sicurezza economica e finanziaria. L'ufficiale sostituisce il colonnello Roberto Prosperi il quale lascia L'Aquila per andare ad assumere il comando del Centro di Addestramento di Specializzazione della Guardia Di Finanza, con sede ad Orvieto (TR), istituto nazionale del Corpo per l'alta formazione specialistica nei settori difesa e sicurezza. Nel periodo trascorso all'Aquila Prosperi è stato protagonista di un'apprezzata attività: tra le altre cose ha condotto importanti operazioni di servizio, che hanno riguardato casi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e turbata libertà degli incanti nell'aggiudicazione di lavori di ristrutturazione di immobili sia pubblici che privati danneggiati dal sisma del 2009 ed altri reati contro la pubblica amministrazione ed il bilancio degli enti pubblici. Lascia l'Abruzzo anche il capitano Riccardo Sergi che, dopo sei anni in forza al Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata, si trasferisce alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, dove ritroverà il suo ex comandante all'Aquila, Castrignanò.