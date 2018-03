TRIVELLAZIONI: SUMMIT PRESIDENTI REGIONI ADRIATICHE

TERMOLI. No alle trivellazioni nell'Adriatico: domani, venerdì 24 luglio, summit a Termoli delle Regioni italiane che si affacciano sul mare. I presidenti di Abruzzo, Marche, Basilicata, Puglia, Calabria e Molise, regioni già legate nella strategia europea della Macroregione Adriatico-Ionica, assieme agli assessori all'Ambiente, si riuniranno per confrontarsi, approfondire e promuovere congiuntamente, in un'ottica di dialogo costruttivo con il Governo, una strategia comune in risposta alle disposizioni previste dallo Sblocca Italia per quanto concerne le concessioni dei titoli minerari. Parteciperà anche l'europarlamentare della Croazia, Ivan Jakovcic. L’incontro, nato per iniziativa della Regione Abruzzo, sarà ospitato nell’Episcopio della Diocesi di Termoli in piazza Duomo. L'inizio è previsto per le ore 11.00.