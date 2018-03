PESCARA, SOSTA NEL PARCO NORD: ACCORDO CONFERMATO

CRONACA. PESCARA. L’interlocuzione, mai sospesa con i titolari delle aree del cosiddetto Parco Nord è andate a buon fine. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Enzo Del Vecchio. Già dal prossimo fine settimana sarà dunque possibile parcheggiare in quella zona.

La struttura dell’Assessorato alla Mobilità ha già acquisito questi giorni il parere da parte dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste ed è in attesa dell’ulteriore autorizzazione richiesta dalla società Progetto Sport, che gestisce Complesso sportivo presso Le Naiadi, affinché su una piccola area venga consentito, come in passato, il passaggio delle auto per raggiungere l’area interessata dalla sosta. Nei prossimi giorni e prima del finesettimana, la società Pescara Parcheggi, che gestirà anche in questo caso la sosta di quelle aree, appronterà tutte le opere necessarie a garantire la migliore fruibilità possibile dei circa 1.000 posti.

