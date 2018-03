CICLISTA 80ENNE INVESTITO A MARTINSICURO

MARTINSICURO. Era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un'auto guidata da un giovane brasiliano, che lo ha scaraventato a terra facendogli sbattere violentemente la testa. Un incidente che inizialmente non sembrava aver avuto gravi conseguenze e che invece alla fine ha visto il ricovero dell'uomo, un pensionato 80enne di Martinsicuro, in prognosi riservata all'ospedale di S.Omero. L'investimento, di cui si è avuta notizia solo oggi e che vede il ragazzo che guidava l'auto indagato per lesioni colpose, si è consumato lunedì alle 13 a Martinsicuro, all'incrocio tra via Bolzano e via Roma. A prestare i primi soccorsi lo stesso investitore.