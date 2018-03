TERAMO. A FUOCO CAPANNONE CON COPERTURA ETERNIT

TERAMO. Vigili del Fuoco e Corpo Forestale impegnati in tutta la provincia di Teramo per diversi incendi, molti dei quali sembrerebbero essere di natura dolosa. L'ultimo in ordine di tempo quello che si è sviluppato a Poggio Cono e che sta interessando un capannone con copertura in eternit. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno cercando di contenere l'incendio, e la polizia municipale, mentre alcune squadre della Forestale sono ancora impegnate nell'area di Torricella dove al momento i focolai sono stati spenti ma dove complice il caldo non si esclude che possano ripartire. Questa mattina, inoltre, si è reso necessario l'intervento di un canadair per un incendio partito intorno alle due di notte a Roiano di Campli e che ha distrutto quasi tre ettari di terreno, mentre incendi di sterpaglie sono in atto in tutta la provincia.