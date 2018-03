A SCANNO IL TRIATHLON OFF ROAD

SCANNO. L'unica tappa italiana della famosa gara di triathlon off road si svolgerà in Abruzzo il 26 Luglio 2015, terza edizione dopo quella del 2014 e 2013, la location è il suggestivo lago di Scanno all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. XTERRA è una gara di triathlon off road, vale a dire non su strada, ma su percorsi e sentieri sterrati. Naturalmente il fuori strada è relativo al percorso in bici e di corsa. Nel primo si percorrono tracciati equivalenti a quelli tipici delle gare di mountain bike, nella corsa i sentieri sono sterrati e presentano dislivelli (a differenza di una campestre). L'XTERRA è la gara più famosa e prestigiosa fra le competizioni di triathlon off road. Il suo successo è legato alla possibilità di gareggiare all’interno dei percorsi naturalistici più suggestivi al mondo.

Gli atleti top si ritroveranno nel weekend straordinario del 25/26 Luglio 2015. Tra loro ci saranno il sudafricano Conrad Stolz, quattro volte campione del Mondo, Ruben Ruzafa campione del Mondo, il “professore” ex campione europeo nonché mondiale Nicholas Lebrun, incaricato di studiare il percorso.