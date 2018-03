SCOOTER CONTRO FURGONE, MUORE 39ENNE

ANCARANO. Tornava a casa in scooter quando è andato a scontrarsi con un furgone. Così è morto, poco dopo le 10.30, un 39enne di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). L'incidente è avvenuto ad Ancarano, all'incrocio fra la Sp 1 e lo svincolo per Castel di Lama (Ascoli Piceno). Sul posto un'ambulanza del 118 di Ascoli Piceno e una pattuglia della Stradale di Teramo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il Pm di turno, il sostituto Stefano Giovagnoli, ha disposto una ricognizione cadaverica.