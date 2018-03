RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA PER LA PALLACANESTRO CHIETI

CHIETI. È stato reso noto il nuovo organigramma societario della Proger Chieti. Molte le novità, tanto che si può parlare di un vero e proprio restyling dirigenziale all’interno della società biancorossa. Resta saldamente seduto in cabina di regia il Presidente Guido Di Cosmo, ma al suo fianco. in qualità di Vice presidente operativo. pur mantenendo la sua carica di Direttore Sportivo, s’insedia Guido Brandimarte, a tutti gli effetti l’unico vero alter ego del Presidente. Un’altra promozione è riservata all'infaticabile Massimiliano De Conte, che da Team Manager assume la carica di General Manager. Molte i volti nuovi, a partire da Leonardo Fiorentino, per molti anni Dirigente del CUS Chieti in qualità di Dirigente Addetto agli arbitri, ruolo che occuperà anche all’interno della Proger..Il Dr. Lello Di Vito, invece, dalle vesti di grande appassionato e tifoso si calerà invece in quelle di Responsabile del Settore sanitario, potendosi avvalere della consulenza ortopedica del Prof. Vittorio Calvisi e del Massofisioterapista Stefano Tatasciore. Molto potenziato è inoltre il settore della Comunicazione, ganglio nevralgico per la diffusione di notizie e l’integrazione dei media. Il nuovo responsabile di quest’ambito sarà Massimo Renella, proveniente dal mondo della Comunicazione Istituzionale e societario-sportiva, che sarà coadiuvato da Stefano Aquila nell’ambito del Sett. giovanile, dal Fotografo ufficiale Giampaolo Rosati e dagli uomini delle telecronache, Federico Candeloro e Mario Mattone. Nell’aria del Marketing e del Commerciale fanno il loro ingresso altri due volti nuovi: Gianluca Rutolo e Claudio Di Girolamo. Fiore Ustorio, infine, entra nello staff dell’Area Logistica.