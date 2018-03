A TERAMO IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ARCHITETTI

LAVORO. TERAMO. Si è aperto martedi 12 aprile, il primo Corso di Perfezionamento in "Formazione per Consulente Tecnico d'Ufficio e Consulente Tecnico di Parte nelle procedure civili e penali" organizzato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo. Il corso, aperto anche a professionisti non iscritti all'Ordine, ha lo scopo di contribuire a rafforzare le competenze ed il curriculum formativo di chi aspira a divenire Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte, allo scopo di operare con altaspecializzazione professionale nei procedimenti civili e penali. «Si tratta di un momento formativo importante - ha dichiarato il presidente dell'Ordine, Giustino Vallese - che da risposta alle tante richieste degli iscritti e alle esigenze del Tribunale di Teramo, creando figure specializzate che possano dare risposta alle sempre più numerose esigenze del territorio». 13/04/2011 9.08