TRE AUTO A FUOCO ALL'ALBA A PESCARA NELLA ZONA PORTANUOVA

PESCARA. Gli agenti della squadra Volante della Questura di Pescara, coordinati dal vicequestore Dante Cosentino, stanno indagando sull'incendio di tre autovetture, verificatosi questa mattina alle 4 a Pescara in via Pasquale Brandano, nella zona di Portanuova. Il rogo, domato dai vigili del fuoco, ha investito una Mercedes classe A, una Saab 9000 e in maniera minore una Peugeot 2006. Non vi sarebbero al momento elementi che possano far pensare all'azione dolosa, ma sono in corso accertamenti proprio per escludere il dolo. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando i proprietari delle tre vetture.