ESPLODE COLPO DI PISTOLA E METTE IN FUGA LADRO

CHIETI. Un uomo del quale non sono state rese note le generalità è riuscito a sventare un furto nella propria abitazione, una villa che si trova in una zona periferica di Chieti, sparando un colpo di pistola in aria. Intorno alle 3 di notte l'uomo ha sentito un rumore proveniente dal giardino e quando si è affacciato ha notato un'ombra. A quel punto ha gridato, ha preso l'arma, regolarmente detenuta, e ha esploso il colpo di mettendo in fuga il ladro. Subito dopo ha avvertito la Polizia.