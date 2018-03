L'AQUILA. CIALENTE A CAPO ASSEMBLEA FONDAZIONE UNIVERSITÀ

L'AQUILA. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, è stato eletto all'unanimità presidente dell'Assemblea dei soci nella riunione dell'organismo che si è svolta oggi all'Aquila. All'assemblea, oltre al presidente della Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, Ferdinando Di Orio, ex rettore dell'ateneo, hanno partecipato il Comune dell'Aquila, Confindustria L'Aquila, Fondazione Carispaq, Gps - Gestione Partecipazioni Sanitarie, Bper - Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Manutencoop: nel corso dell'incontro si è ribadito il ruolo della Fondazione, "quale cerniera fra il mondo della conoscenza e il mondo delle attività produttive per un sempre maggiore sviluppo dell'economa del territorio aquilano". Di Orio, giunto quasi al termine del suo mandato che si concluderà nel prossimo mese di dicembre, ha ringraziato i soci per la collaborazione che hanno offerto alla Fondazione, sottolineando il ruolo che potrà avere in futuro l'incubatore 'L'Aquila Cubé realizzato dalla Fondazione e che già nei prossimi mesi dopo la selezione delle startup passerà dalla fase virtuale alla fase reale. "Come già avvenuto in altre parti d'Italia l'incubatore potrà rappresentare il volano di sviluppo per tutto il territorio aquilano", ha concluso Di Orio.