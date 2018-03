ISPEZIONE NAS SU AMBULANZE SULMONA, TROVATI FARMACI SCADUTI

SULMONA. Diverse decine di confezioni di farmaci scaduti, in alcuni casi anche da due anni, dispositivi medici scaduti e rifiuti ospedalieri non smaltiti da tempo: è quanto trovato a bordo delle ambulanze del servizio 118 dell'ospedale di Sulmona dai Carabinieri del Nas di Pescara, che hanno ispezionato i mezzi. L'ispezione è stata eseguita in seguito ad alcune segnalazioni. Irregolarità sono state riscontrate a bordo di tutti i mezzi controllati. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, come già avvenuto per i medicinali scaduti trovati dai militari del Nas negli ospedali di Avezzano (L'Aquila), Pescara, L'Aquila e Teramo. All'esito degli accertamenti, il tutto è stato segnalato alla magistratura.