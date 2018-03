DROGA: MEZZO CHILO DI HASHISH NEL MARSUPIO, ARRESTATO

TERAMO. Un involucro di cellophane con oltre mezzo chilo di hashish, custodito nel marsupio: lo aveva con sé un 29enne teramano, già noto alle forze dell'ordine, quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Teramo lo hanno sorpreso mentre tornava in auto nel capoluogo, con altri tre giovani, proveniente probabilmente da un viaggio di rifornimento sulla costa. La perquisizione dell'auto da parte degli agenti ha innervosito il 29enne che ha deciso di consegnare spontaneamente il marsupio. Gli altri tre occupanti del mezzo sono risultati estranei alla vicenda. Il 29enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinanzi al magistrato.