PESCARA. ULTIMATI I LAVORI DI STRADA VALLELUNGA

Nella giornata di ieri 16 luglio 2015 l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio, il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici Piernicola Teodoro e il consigliere Emilio Longhi si sono recati in Strada Vallelunga, dove hanno potuto constatare il completamento dei lavori per eliminare la frana, generatasi a seguito dell’ondata di maltempo del dicembre 2013.

«Una risposta importante alla comunità, resa possibile con la collaborazione della Snam – illustra l’assessore Enzo Del Vecchio – che ha ritenuto di farsi carico di tutti gli oneri del ripristino della strada, vista la presenza di una struttura ad alta pressione per il trasporto di gas nella zona. A tale proposito ho avuto modo di comunicare all’ingegner Francesca Zanninotti e a Katia Corvino, responsabile dell’area sud di Snam, sia la notizia dell’ultimazione dell’intervento, sia la gratitudine dell’Amministrazione per averlo sostenuto, invitando i vertici della società a Pescara per un incontro, in modo da poter dare al sindaco Marco Alessandrini la possibilità di fare di persona un ringraziamento a nome della città. Tutto questo perché i lavori hanno consentito il ritorno alla normale viabilità di una zona che aspettava da troppo tempo a costo zero per l’Ente e grazie ai rapporti di sinergia e collaborazione attivati con i vertici di Snam».