ISPEZIONE NAS IN OSPEDALE TERAMO, TROVATI FARMACI SCADUTI

TERAMO. Ispezione dei Carabinieri del Nas di Pescara all'ospedale 'Mazzini' di Teramo: anche in questo caso, come avvenuto già per i nosocomi di Pescara, L'Aquila e Avezzano, sarebbero stati trovati dei medicinali scaduti. Riscontrate, inoltre, in collaborazione con il Servizio igiene e alimenti e nutrizione (Sian) della Asl, carenze igienico-sanitarie e strutturali nelle cucine, con conseguenti prescrizioni per arrivare ad una soluzione rapida delle criticità. I militari, una quindicina, sono partiti proprio dalle cucine ed hanno poi ispezionato in modo approfondito il resto della struttura, per un totale di circa 20 reparti. Oltre agli accertamenti sui farmaci e ai controlli strutturali, sono stati eseguiti controlli sulla presenza del personale, che è risultata regolare. L'ispezione è stata effettuata in seguito ad alcune segnalazioni circa presunte anomalie e rientra nell'ambito di una serie di accertamenti che i militari del Nas stanno svolgendo in tutti gli ospedali abruzzesi.