ECCO IL NUOVO CDA DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA. Il Senato Accademico, nella sua nuova composizione, ha approvato in prima convocazione in data odierna e a maggioranza dei 3/5 dei membri, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’Aquila, così come proposto dalla Rettrice prof.ssa Paola Inverardi, e composto da:

prof. Fabrizio Berti, ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia;

prof. Roberto Giacomelli, ordinario di Reumatologia presso il Dipartimento di Scienze cliniche, applicate e biotecnologiche;

prof. Pierluigi De Berardinis associato di Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale;

dott. Domenico Ciotti segretario didattico presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale;

dott. Domenico Schettini segretario contabile presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia.

Sono stati nominati inoltre i due membri esterni nelle persone del dott. Roberto Marotta, libero professionista e Presidente della Accademia delle Belle Arti –L’Aquila- e la dott.ssa Leda Bultrini dirigente ARPALazio (Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio).

Il Consiglio di Amministrazione, che avrà la presidenza della rettrice prof.ssa Paola Inverardi, resta formalmente costituito inoltre da due rappresentanti degli studenti.