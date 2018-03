SI ROMPE CONDOTTA IDRICA, EMERGENZA NEL VASTESE

VASTO. Allarme nel Vastese. Una condotta che trasporta acqua dalla diga di Chiauci (Isernia) a valle del fiume Trigno è scoppiata provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico. I tecnici del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto hanno stimato un cedimento di 160 centimetri e sono al lavoro per la riparazione. La rottura è avvenuta sull'adduttore principale della traversa di Pietrafradicia, nel Comune di Fresagrandinaria dove la potenza dell'acqua è di 14 atmosfere. Per la riparazione della condotta pare occorrano non meno di quattro giorni. C'è il rischio concreto del blocco dell'erogazione dell'acqua trattata dal Coniv alle industrie di Piana Sant'Angelo di San Salvo (Chieti), alla zona turistica di San Salvo marina e alla zona sud del litorale di Vasto. Intanto domani è previsto un incontro, programmato dalla scorsa settimana, presso gli uffici del Genio Civile di Chieti.