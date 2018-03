ABRUZZO, ANAS: AL VIA LAVORI DA 2,5 MILIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ABRUZZO. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi gli esiti di tre gare d’appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade statali per complessivi 2,5 milioni di euro.

In particolare, il primo appalto riguarda l’affidamento dei lavori di ripristino del piano viabile sulla strada statale 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino” nei comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (dal km 0 al km 15) in provincia dell’Aquila. I lavori, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, saranno completati entro 60 giorni a partire dalla consegna. L’impresa appaltatrice è Colanzi Srl, con sede in provincia di Chieti.

Il secondo appalto, del valore di 680mila euro, riguarda gli interventi di rifacimento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” (dal km 0 al km 32). I lavori sono stati affidati all’impresa Sessa Costruzioni Srl, con sede a Latina, e avranno una durata di 90 giorni.

Il terzo appalto riguarda il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento delle fondazioni dei viadotti “Trigno II” e “Trigno III”, sulla strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, al confine tra l`Abruzzo e il Molise, nelle province di Chieti e Campobasso. L’intervento, del valore complessivo di 560mila euro, sarà completato entro 90 giorni a partire dal momento della consegna. L’impresa appaltatrice è risultata “Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l.s.”, con sede in provincia di Caserta.

Anas comunica inoltre che, per consentire l’esecuzione di alcune attività di verifica in corrispondenza del viadotto “Acqua Fredda”, la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Rocca Pia (km 119,300), in provincia dell’Aquila. Il traffico sarà deviato sull’adiacente vecchio tracciato (ex SS17) con indicazioni sul posto.