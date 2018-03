DALLA REGIONE FONDI PER TROFEO MATTEOTTI E COPPA INTERAMNIA

ABRUZZO. Buone notizie per gli organizzatori del Trofeo Matteotti di ciclismo che si disputerà domenica 19 luglio a Pescara e per quelli della Coppa Interamnia di pallamano di Teramo che si é da poco conclusa. Con una nota emanata oggi il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha chiesto al Direttore del Dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa Giovanni Savini e al Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Giancarlo Zappacosta di rimodulare la somma complessiva di 50mila euro di Fondi Par Fsc 2007/2013 destinando 25mila euro al Trofeo Matteotti di ciclismo, e 25mila euro alla manifestazione di handball che si é tenuta a Teramo dal 5 all'11 luglio scorsi. Le risorse impegnate per le due manifestazioni di caratura internazionale provengono dalle economie maturate sul progetto 'Campionato mondiale di sci juniores-Roccaraso 2012'.