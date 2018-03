LAVORO: OLTRE 15 MLN AD ABRUZZO PER AMMORTIZZATORI SOCIALI

PESCARA. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, assegnando alla Regione Abruzzo oltre 15 milioni, per la precisione 15.341.256, per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, a chiusura dell'anno 2015. Lo comunica l'assessore alle Politiche sociali, Marinella Sclocco. La nota con la quale il Ministero ha trasmesso trasmesso il Decreto Interministeriale n. 90973 del 8 luglio 2015, è del 14 luglio 2015, prot. 40/0014460. I dati diffusi dall'assessorato indicano che alla data odierna risultano pervenute 848 istanze di cassa integrazione in deroga, riferite all'annualità 2015, per una spesa complessiva presunta pari a circa 16.000.000 che, al netto del tiraggio sviluppa un importo inferiore alle risorse assegnate. A breve sarà convocato il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (Cicas), per disporre l'utilizzo delle risorse.