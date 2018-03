GUASTO RETE IDRICA, COMUNE CHIETI CHIEDE RADDOPPIO FORNITURA

CHIETI. Una rottura improvvisa e importante nelle dimensioni verificatasi sulla rete idrica, in località Colle Marcone di Chieti, ha indotto l'assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Di Felice a chiedere all'Aca di raddoppiare la fornitura idrica per garantire il riempimento dei serbatoi. Si prevede il passaggio da 6 a 12 litri al secondo di erogazione e già nella tarda l'acqua sarà nuovamente immessa nelle condutture. Domani, invece, saranno effettuati lavori di somma urgenza per il ripristino delle tre rotture verificatesi sulla rete idrica sia in fase di carico che di scarico.