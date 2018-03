DUE INCENDI NEI PRESSI DELLA DIGA DI ALANNO

ALANNO. I vigili del fuoco di Pescara e del Distaccamento di Alanno (Pescara) al lavoro dal primo pomeriggio di oggi per due incendi che stanno interessando una zona estesa che si trova nei pressi della Diga di Alanno (Pescara) in località "Costa delle Plaie". Le fiamme interessano una zona di sterpaglie e sono favorite da alte temperature e un leggero vento. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Come riferito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, sono al lavoro alcune squadre con mezzi di terra anche per evitare che le fiamme possano avvicinarsi a zone abitate nelle vicinanze