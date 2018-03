PIANELLA: AL VIA I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI CASTELLANA

CRONACA. PIANELLA. Con la sistemazione a parcheggio dell’area esterna, il superamento delle problematiche relative all’ingresso in sicurezza dei cortei funebri e la realizzazione di opere per facilitare l’accesso ai loculi posti nelle parti più elevate, hanno preso inizio i lavori di completamento del cimitero della frazione di Castellana.

I lavori, affidati alla ditta Granchelli appalti srl, che aveva già realizzato il precedente ampliamento, sono finanziati con le economie generate in precedenza.

«L’impegno programmatico assunto per Castellana – afferma il sindaco Sandro Marinelli - ha già visto la ristrutturazione del centro comunale polivalente, affidato a Pro-Loco e Centro Anziani, la installazione di terminali per la videosorveglianza e di tutor rilevatori di velocità, nonché la risoluzione di alcune annose criticità sulla viabilità comunale. Per i cimiteri – continua il sindaco - abbiamo dall’inizio avuto un’idea ben precisa, quella di porre in essere un’azione che guardasse al futuro e che eviterà, grazie al prossimo avvio degli interventi previsti nel project financing, provvedimenti spiacevoli ai quali siamo stati costretti a ricorrere per le negligenze passate, come la requisizione dei loculi, e garantendo con gli oltre 1.540 nuovi posti, la soddisfazione del fabbisogno cimiteriale dei prossimi 15-20 anni, superando anche la problematica della manutenzione e della gestione dell’illuminazione votiva, conclude il primo cittadino, tutelando altresì l’integrità di questi luoghi sacri grazie alla installazione di una rete interna di videosorveglianza».