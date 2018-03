TRASPORTANO RIFIUTI SENZA PERMESSO, 2 DENUNCE NELLA MARSICA

AVEZZANO. Trasportavano residui di materiale per l'edilizia prodotti da una demolizione quando sono stati fermati dalla polizia stradale di Avezzano per un controllo. Due avezzanesi sono stati denunciati dagli agenti per trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. I due sono stati fermati a bordo di un autocarro mentre trasportavano materiale edile proveniente da un edificio demolito. Ad un controllo della documentazione e dei permessi, da parte degli agenti, è risultato che i due fossero sprovvisti di registrazione, autorizzazione e permessi speciali per il trasporto dei rifiuti.