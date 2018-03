PATTINAGGIO: ROCCARASO, AL VIA GLI ASSOLUTI GIOVANILI

ROCCARASO. Al via domani a Roccaraso, i campionati assoluti cadetti e jeunesse di pattinaggio a rotelle. Nel contesto del Palaghiaccio 'G. Bolino' si sfideranno i campioni del domani in un programma che prevede il 'pronti via' con le qualificazione nel libero Cadetti femminile e lo short nel libero Cadetti Maschile. La manifestazione è organizzata sotto l'egida dell'Amministrazione Comunale e della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (Fihp) del Presidente Sabatino Aracu, Abruzzese doc, dall' Accademia Pattinaggio Pescara, la cui Presidente, Sara Locandro, può vantare oltre trenta titoli mondiali ottenuti da allenatrice con i propri atleti, tra cui la Campionessa Mondiale in carica Seniores Debora Sbei, originaria di Giulianova (Teramo).