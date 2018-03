84ENNE MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE NEL TERAMANO

CORROPOLI. Muore travolto dal trattore nel tentativo di frenarlo. E' deceduto schiacciato dal mezzo agricolo mentre lavorava i campi, Arturo Scarpantonio, 84 anni originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ma residente a Corropoli (Teramo). Il pensionato e' deceduto nel pomeriggio. Con il suo trattore Same stava impegnato nella campagne di contrada Ravigliano quando e' successo l'incidente. Il mezzo agricolo si era messo in movimento e lui ha cercato di salire a bordo per bloccarne la corsa. Ma e' probabilmente scivolato finendo sotto la pesante motrice che gli ha leso irreversibilmente gli organi interni. Quando alcuni presenti se ne sono accorti era ormai troppo tardi. Scarpantonio era deceduto. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno posto il mezzo sotto sequestro su disposizione del pm di turno. (