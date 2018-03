INCENDIO IN PALAZZINA PESCARA, INQUILINI EVACUATI

PESCARA. Alcuni intossicati lievi nell'incendio sviluppatosi in una palazzina di via Jassoni, a Pescara. Le fiamme sarebbero partite dai contatori Enel e hanno interessato il vano scale; il fumo ha raggiunto gli appartamenti dei due piani superiori. Gli inquilini sono stati evacuati dai vigili del fuoco attraverso il balcone. Salvato anche un gattino. Oltre ai vigili, sono intervenuti 118 e Polizia. La struttura è agibile. Gli intossicati hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell'spedale civile.

Sono sette le persone che hanno riportato una lieve intossicazione in seguito all'incendio che si è verificato nella palazzina di via Jasonni - II tratto, a Pescara. Tra loro quattro residenti nell'edificio; gli altri sono tre poliziotti intervenuti sul posto. Tra le persone visitate in ospedale ci sono due sorelle di 15 e 12 anni, con la madre 45enne.