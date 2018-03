TENTATO FURTO A DISTRIBUTORE ALL'AQUILA, UN ARRESTO

L'AQUILA. Ha tentato insieme ad un complice di rubare la scorsa notte nel distributore Ip sulla SS 80, nei pressi della rotatoria vicina all'ospedale San Salvatore dell' Aquila, spostando il puntamento delle telecamere e rompendo una lampada che illuminava il retro della struttura. Uomini della squadra volante ha arrestato un cittadino romeno con precedenti di polizia, con l'accusa di concorso in tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. L'uomo è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Ad attivare la polizia è stato il personale di un Istituto di vigilanza privata che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato due persone sospette sul retro del distributore. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo nascosto dietro una siepe nel retro del distributore e vicino a lui un piede di porco, un passamontagna, un giravite, un paio di guanti ed altri arnesi utili a scassinare porte. Il complice non è stato trovato.