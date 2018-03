INCENDI: CORPO FORESTALE IMPEGNATO CONTRO 43 ROGHI

ROMA . Sono stati 43 gli incendi boschivi divampati oggi in tutta Italia ad impegnare i mezzi e il personale del Corpo forestale dello Stato. La Campania, con 18 incendi, continua ad essere la regione più colpita dalle fiamme, seguita dalla Puglia con 7 roghi e dal Lazio con 6. In Campania le province più colpite sono state Caserta e Salerno, rispettivamente con 6 e 8 incendi. Oltre agli interventi nell'ambito della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato è intervenuto con un elicottero a Lavello (Potenza), dove un incendio ha interessato un'area boschiva di 5 ettari, mettendone a rischio circa 10. Un altro elicottero è intervenuto per domare un incendio ad Aci Castello (Catania) dove le fiamme hanno interessato un'area boschiva di 5 ettari, mettendone a rischio 30. Il Cfs ricorda il numero di emergenza ambientale 1515, gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino può segnalare la presenza di incendi o di eventuali incendiari. Ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 272 segnalazioni che hanno impegnato 343 pattuglie operative del Corpo forestale dello Stato.