CADONO CALCINACCI DA PALAZZINA IN CENTRO STORICO PESCARA

PESCARA. Cadono calcinacci nel centro storico di Pescara da una palazzina poco distante dalla Cattedrale di San Cetteo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i detriti hanno colpito alcune auto in sosta danneggiandole in modo lieve. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l'area, e la Polizia municipale per la viabilità. E' stato chiuso al traffico un tratto di via dei Bastioni.