SCONTRO AUTO-BICI, FERITO 54ENNE A PENNE

PENNE. Un 54enne di Penne è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un'automobile e una bici che si è verificato stamani in contrada Colle Stella del capoluogo vestino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, in sella alla sua bicicletta, per cause in corso di accertamento si sarebbe scontrato con un'auto guidata da un 90enne e sarebbe finito a terra. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Penne; ne avrà per 30 giorni. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Alessandro Albano.