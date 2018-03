POLO AUTOMOTIVE: SHELTER E SOLUZIONI ECO-SMART IN SCENA A MILANO

SANTA MARIA IMBARO. “Veicoli per il trasporto integrato verde e smart: percorso dell’efficienza e dell’eco-sostenibilità per l’agroalimentare e altri settori” è il tema dell’evento che il Polo di Innovazione Automotive d’Abruzzo terrà a Milano, il prossimo 16 luglio, a partire dalle ore 14, presso la sede di Casa Abruzzo in Via Fiori Chiari angolo Formentini, 9, nell’ambito delle iniziative di Expo 2015 Abruzzo.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, Giuseppe Ranalli, presidente del Polo Automotive; Raffaele Trivilino, direttore del Polo; Massimo Palomba del Gruppo Bonfiglioli; Marisa Saglietto di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica); Enrico Pastori di TRT (Trasporti e Territorio) e Antonio Di Cosimo, presidente del Gruppo Di Cosimo.

Sarà presentato il documento “Logistica urbana sostenibile – Studio sulla distribuzione delle merci in ambito urbano e sui veicoli per il trasporto integrato verde e smart” a cura di Anfia, TRT e Polo Automotive e saranno analizzate soluzioni e applicazioni concrete, con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di motorizzazione elettrica per veicoli commerciali e allo Shelter.